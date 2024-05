Promosse in serie D le ragazze della Termoli Pallavolo

TERMOLI. Le ragazze della Termoli Pallavolo promosse in serie D. Nella finale regionale contro la Delfina Volley, la Under 16 termolese ha dimostrato il proprio valore vincendo con un netto 3-0 e conquistando così un importante traguardo nella loro stagione sportiva.

«Ci eravamo lasciati con un punto interrogativo, non sapevamo se la vittoria del campionato regionale sarebbe bastata per la promozione in Serie D o se saremmo dovuti passare per i playoff. Ora siamo entusiasti di annunciarvi che le nostre ragazze, nella prossima stagione, affronteranno il campionato di Serie D!

Non sarà facile, ma sarà una splendida opportunità di crescita per tutte le nostre giovani atlete. Siamo certi che con impegno, dedizione e il supporto di tutti voi, riusciremo a raggiungere grandi traguardi.

Forza ragazze!».