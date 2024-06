Aurora volley di Ururi in partenza per Caorle

URURI. Un in bocca al lupo speciale ai bambini dell'Aurora volley di Ururi che domani, domenica 9 giugno, partiranno alla volta di Caorle per disputare i campionati nazionali S3. Una grande soddisfazione per i bambini e il mister. In bocca al lupo ragazzi!