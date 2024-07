Ragazze della Delfina Volley crescono: in Calabria con la rappresentativa regionale

TERMOLI. Grande soddisfazione in casa Delfina, 5 le atlete (Santoro Maria, Falbo Laura, Muccino Claudia, Di Felice Giorgia e Russo Federica) nella rappresentativa regionale femminile 2024 e nello staff tecnico, la coach Martina Fiorilli nel ruolo di 3° Allenatore.

La rappresentativa regionale è partita alla volta della Calabria dal 21 al 28 giugno scorsi per partecipare prima al Trofeo dei 3 Mari e poi al Trofeo delle Regioni.

Sono state giornate intense ed emozionanti per la rappresentativa regionale che dopo i primi tre giorni passati a Camigliatello per disputare il Trofeo dei 3 Mari, giocando con Sicilia, Puglia e Basilicata si è poi spostata a Corigliano per il Torneo delle Regioni 2024 per battersi con le altre regioni: Umbria, Marche, Liguria, Trentino, Valle d'Aosta e Alto Adige.

L'esperienza, seppur chiusa in coda alla classifica in entrambe le manifestazioni siamo certi che resterà per tutta la vita come un momento importante di crescita per le nostre atlete e motivo di orgoglio per il nostro staff che costantemente lavora per loro e con loro.

Galleria fotografica