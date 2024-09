Peppe Del Fra nuovo allenatore della serie C maschile Termoli Pallavolo

TERMOLI. La Termoli Pallavolo è orgogliosa di annunciare Peppe Del Fra come nuovo allenatore della squadra maschile di Serie C per la prossima stagione. Tecnico di grande esperienza e profondamente radicato nel mondo della pallavolo abruzzese, Del Fra ha alle spalle una carriera ricca di successi, sia a livello giovanile che nelle competizioni senior.

Del Fra ha recentemente fatto parte dello staff del Centro di Qualificazione Territoriale della Fipav Abruzzo, dove si è distinto come selezionatore della rappresentativa maschile regionale. Questo incarico ha sottolineato la sua competenza nel gestire giovani talenti e formare squadre competitive, qualità che porterà sicuramente alla Termoli Pallavolo.

Il suo arrivo rappresenta un passo significativo per la Termoli Pallavolo, pronta a lottare per un ruolo da protagonista nella Serie C maschile. La società e i tifosi accolgono Peppe Del Fra con entusiasmo, convinti che sotto la sua guida la squadra potrà raggiungere obiettivi ambiziosi e costruire un futuro solido e ricco di soddisfazioni.

Bentornato in campo, Peppe, e in bocca al lupo per questa nuova avventura!