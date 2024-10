Volley maschile serie C, al Palasabetta parte la stagione della Termoli Pallavolo

TERMOLI. La Termoli Pallavolo è pronta a iniziare la nuova stagione di Serie C interregionale maschile, con l’obiettivo dichiarato di lottare per la vittoria del campionato. La squadra affronterà la Tekno progetti Arabona nella prima gara della stagione, che si terrà al Palasabetta di Termoli.

Il debutto casalingo della squadra termolese è fissato per sabato 19 ottobre alle ore 17:30 al Palasabetta.

Diverse novità caratterizzano il roster per questa stagione: tra i nuovi arrivi ci sono Ricciardi Paolo, Reale Manuel, Di Fonzo Davide e Ortolano Manuel, Prela Roki che andranno a rinforzare la squadra con la loro esperienza e freschezza. Inoltre, alla guida della squadra c’è un nuovo allenatore, Del Fra Peppe, pronto a mettere in campo la sua visione di gioco e a portare il team verso il successo.

L’entusiasmo è alle stelle e i tifosi sono attesi numerosi al Palasabetta per sostenere i propri beniamini. L’ingresso alla partita sarà gratuito, e per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire la diretta sui canali social ufficiali della squadra.

Non perdetevi l’appuntamento per supportare la Termoli Pallavolo in questa prima, cruciale sfida della stagione!