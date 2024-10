Termoli Pallavolo, Agnese Chinni convocata al Club Italia del Sud

TERMOLI. Grande soddisfazione per Agnese Chinni, giovane atleta della Termoli Pallavolo, che è stata convocata per partecipare a uno stage di allenamento con il Club Italia del Sud.

Lo stage si terrà a Siderno (Reggio Calabria) dal 21 al 25 del mese, un’occasione imperdibile per la talentuosa ragazza di confrontarsi con alcune delle migliori promesse del volley nazionale. Agnese avrà l’opportunità di lavorare a stretto contatto con lo staff tecnico del Club Italia del Sud, un progetto di formazione di alto livello che rappresenta una “succursale” del rinomato Club Italia, ma con un focus sui talenti del Mezzogiorno. Il Club Italia del Sud nasce infatti con l’obiettivo di offrire visibilità e supporto ai giovani atleti del Sud Italia, una zona tradizionalmente fertile di talenti, ma che in passato ha sofferto di minori possibilità di emergere nei circuiti nazionali. Lo stage di Siderno vedrà la partecipazione di tecnici altamente qualificati e sarà un’importante occasione di crescita non solo dal punto di vista tecnico, ma anche personale, per Agnese. Il Club Italia del Sud, infatti, è stato creato per sviluppare un percorso di crescita sportiva ma anche valoriale, puntando su giovani che possono rappresentare il futuro della pallavolo italiana.

"La nostra società è orgogliosa della convocazione di Agnese e le augura il meglio per questa nuova avventura. Siamo certi che saprà rappresentarci al meglio e continuare a fare progressi importanti nel suo percorso sportivo. In bocca al lupo, Agnese!" dice la società Termoli Pallavolo.