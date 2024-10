Termoli Pallavolo, si riparte con la serie D femminile

TERMOLI. Dopo la straordinaria vittoria del campionato di Prima Divisione Molisana nella scorsa stagione, la Yo-Go Gelateria Termoli Pallavolo è pronta per una nuova sfida: la Serie D Abruzzese. Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 ottobre alle ore 17:30 presso il Palasabetta di Termoli, dove le ragazze affronteranno il Gada Pescara Project.

Per la società termolese, il salto di categoria rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche un’opportunità per il futuro. L’obiettivo principale di questa stagione sarà la crescita delle giovani atlete del vivaio, tutte under 17, che avranno l’opportunità di misurarsi con squadre di livello superiore. Un progetto ambizioso che mira a costruire una squadra competitiva, valorizzando il talento locale e puntando sullo sviluppo di queste giovani promesse.

Per affrontare al meglio il campionato di Serie D, alle giovani giocatrici si affiancheranno alcune atlete più esperte, che metteranno la loro esperienza a disposizione delle compagne più giovani. Un mix di freschezza e maturità, che promette di essere una formula vincente per il futuro della squadra.

Appuntamento sabato 26 ottobre alle 17:30 presso il Palasabetta di Termoli! Non mancate a questa prima importante sfida.