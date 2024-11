Termoli Pallavolo: le due squadre pronte a conquistare la vittoria

TERMOLI. Un sabato ricco di agonismo per le squadre di volley maschile in serie C e femminile in serie D.

Volley serie C maschile.

Partiamo con i ragazzi dell’Immobiliare 0 Gruppo Occhionero Termoli Pallavolo, che sono a punteggio pieno dopo due gare e intendono proseguire su questa strada anche nel tardo pomeriggio di oggi. La squadra viaggerà per la seconda volta consecutiva, questa volta a Paglieta, per affrontare la Virtus Volley Paglie A.S.D. Un avversario sempre ostico per la formazione termolese, ma non per questo imbattibile. Quest’anno, sotto la guida del nuovo coach Del Fra, la squadra appare ancora più determinata e forte, grazie all’ottima stagione disputata lo scorso anno. Domenica scorsa, a L’Aquila, hanno dimostrato una grande forza caratteriale. È fondamentale mantenere la concentrazione e non subire cali di tensione, ma siamo fiduciosi che ciò non accadrà. La squadra si è rinforzata con nuovi elementi che hanno elevato il tasso tecnico. Ci aspettiamo buone notizie da Paglieta.

Volley serie D femminile.

Le ragazze terribili della serie D femminile, la Yogo Gelateria Termoli Pallavolo, tornano in campo dopo una convincente vittoria di sette giorni fa. Oggi pomeriggio affronteranno in trasferta un derby regionale contro l’Izzo Grafica Isernina. Sarà una partita mai banale, dove emergerà il carattere e la determinazione delle due squadre, entrambe pronte a conquistare l’intera posta in palio. Le termolesi vogliono confermare la vittoria all’esordio nel campionato, avendo avuto un turno di riposo nella prima giornata. Le Pentre, invece, cercano il riscatto dopo due sconfitte e sono pronte a lottare per ottenere un risultato di prestigio contro le rivali regionali. Vedremo chi avrà la meglio questa sera.