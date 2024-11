Termoli Pallavolo continua la striscia vincente: 3-0 a Paglieta

TERMOLI. La Termoli Pallavolo è un rullo compressore e anche a Paglieta cala un 3-0 restando a punteggio pieno, su tre partite giocate, dimostrando una forza che non ammette repliche.

Anche l’insidiosa Virtus Paglieta avversaria storica del sestetto adriatico alla fine si è dovuta arrendere davanti alla forza della squadra di coach Del Fra.

Un gruppo compatto e coeso che non si concede distrazioni; in questa partita solo il terzo set ha offerto una gara equilibrata fino a metà della frazione di gioco, poi una volta messa la freccia i termolesi in discesa si sono diretti verso il traguardo, in attesa di sapere l’esito del match del Montesilvano.

L’obiettivo sarà fare poker nel secondo turno casalingo del campionato di serie C.

Parziali: 25-19, 25-18, 25-21 a favore della Termoli Pallavolo sulla Virtus Paglieta.