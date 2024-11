Battuta d'arresto a Isernia per la Termoli Pallavolo femminile

TERMOLI. Si interrompe a Isernia, nel campionato di serie D femminile, il cammino da imbattute per la Termoli Pallavolo femminile, che aveva vinto all’esordio dopo aver riposato alla prima giornata.

Nel match di ieri, invece, sconfitta nel derby con la Grafica Isernina, reduce peraltro da due battute d’arresto di fila.

Almeno per i primi 3 set (uno dei quali vinto) c’è stata battaglia, solo nella quarta e decisiva frazione di gioco distanze più marcate tra le due formazioni.

Un primo viaggio in trasferta da cui trarre indicazioni per il prosieguo del torneo, sicuramente esperienza in cascina. Nel prossimo turno casalingo si cercherà di riscattare questa sconfitta.

I parziali: 25-19, 22-25, 25-20, 25-16.