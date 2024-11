Termoli Pallavolo maschile e femminile, ricco weekend al PalaSabetta

TERMOLI. Sabato 9 novembre, alle 17:30, il PalaSabetta di Termoli sarà il palcoscenico della 4ª giornata del campionato di Serie D Femminile. La squadra Yogo Gelateria Termoli Pallavolo affronterà la Revalfarma Spoltore, terza in classifica, in un match che si preannuncia molto combattuto. La compagine femminile termolese arriva da una sconfitta per 3-1 contro Isernia, mentre Spoltore arriva carica dopo una netta vittoria per 3-0 contro Ortona. Nonostante la sconfitta nel derby, le ragazze hanno messo alle spalle il passo falso e sono pronte a dare il massimo per recuperare punti preziosi. Per quanto riguarda la grinta, Cimini & C. non sono seconde a nessuno! Anche per loro, sarebbe fondamentale avere un bel pubblico a sostenerle in queste avventure, quindi vi aspettano con entusiasmo al PalaSabetta!

Domenica 10 novembre, alle 18:00, il PalaSabetta di Termoli ospiterà un emozionante incontro valido per la 4ª giornata del campionato di Serie C Maschile. La squadra di coach Del Fra è carica e pronta per il prossimo incontro! Dopo tre vittorie consecutive per 3-0, il Termoli Pallavolo si trova da solo in cima alla classifica a punteggio pieno e è altamente determinata a mantenere questo slancio. I ragazzi daranno il massimo in campo per continuare a far bene. Sarebbe ancora più bello se domenica al PalaSabetta ci fosse un grande pubblico a incitare i ragazzi e a sostenere questa straordinaria serie di successi, che, ricordiamo, sono la continuazione dei risultati positivi ottenuti anche nella scorsa stagione.