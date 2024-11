Termoli Pallavolo battuta a sorpresa dall'Alba Adriatica

TERMOLI. Risultato a sorpresa, domenica pomeriggio, al termine della partita di volley Serie C maschile tra la prima in classifica, la Termoli Pallavolo, e l'Alba Adriatica, posizionata più indietro in classifica.

La Termoli Pallavolo, prima in classifica a punteggio pieno dopo 3 gare, perde clamorosamente in casa per 0-3 contro gli abruzzesi dell'Alba Adriatica.

La cosa curiosa è che, a parte qualche decisione arbitrale discutibile, gli abruzzesi hanno realmente meritato la vittoria, perché, a differenza degli ex primi in classifica, apparsi stranamente abulici e imprecisi per quasi tutti e tre i set, loro non hanno sbagliato nulla o quasi. Se guardiamo i parziali, la partita è stata comunque equilibrata, ma su questa sconfitta pesano due fattori: il primo è, come dicevamo, la quantità di errori, alcuni anche ingenui; il secondo, forse, è che hanno preso la gara e gli avversari un po' sottogamba.

Vogliamo pensare che questa sconfitta sia solo un incidente di percorso, ma certamente coach Del Fra, in vista del prossimo impegno, dovrà lavorare più sulla testa che sul fisico dei suoi giocatori.

(Parziali: 23/25, 25/21, 21/25).