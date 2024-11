Termoli Pallavolo protagonista alla "Festa del Volley Molisano"

Alla Festa del Volley Molisano 2024, svoltasi l’11 Novembre a Campobasso, la Termoli Pallavolo si è distinta come la società più premiata dell’evento, ricevendo riconoscimenti per le vittorie delle sue squadre Under 15 e 19 maschile e Under 16 e Prima Divisione femminile.

La serata, organizzata dalla Fipav Molise, ha celebrato le eccellenze del volley regionale, premiando i risultati straordinari raggiunti durante la stagione. Questi premi testimoniano l’impegno e la passione che atleti e staff della Termoli Pallavolo mettono ogni giorno nel loro lavoro.

Nonostante i traguardi raggiunti, la società guarda con umiltà al futuro, desiderosa di continuare a crescere e a dare il suo contributo al panorama sportivo molisano.