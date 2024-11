Termoli Pallavolo a caccia del riscatto dopo il primo stop, parla il coach Peppe Del Fra

TERMOLI. Lo scorso 11 settembre, la Termoli Pallavolo ha ufficializzato l'incarico di Peppe Del Fra come nuovo allenatore della squadra maschile di Serie C per la stagione 2024/25. Tecnico di grande esperienza e figura di spicco nel mondo della pallavolo abruzzese, Del Fra vanta una carriera ricca di successi, sia a livello giovanile che nelle competizioni senior. Recentemente, ha fatto parte dello staff del Centro di Qualificazione Territoriale della Fipav Abruzzo, distinguendosi come selezionatore della rappresentativa maschile regionale. Questo incarico ha sottolineato la sua competenza nella gestione dei giovani talenti e nella formazione di squadre competitive, qualità che porterà sicuramente alla Termoli Pallavolo.

Il suo arrivo rappresenta un passo significativo per la Termoli Pallavolo, pronta a lottare per un ruolo da protagonista nella Serie C maschile. Società e tifosi hanno accolto Peppe Del Fra con entusiasmo, convinti che, sotto la sua guida, la squadra potrà raggiungere obiettivi ambiziosi e costruire un futuro solido e ricco di soddisfazioni.

Reduce dall’esperienza con La Fenice Isernia, Del Fra ha affrontato il debutto stagionale domenica scorsa, in una sfida casalinga contro l’Alba Adriatica.