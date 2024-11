Termoli Pallavolo femminile sconfitta a Chieti

TERMOLI. Un risultato netto quello ottenuto dalla Asd Pallavolo Chieti 1996, una squadra che ha dichiaratamente l’obiettivo di vincere il campionato. Tuttavia, la sconfitta subita dalla Yo-Go Gelateria Termoli Pallavolo non è priva di attenuanti, che meritano di essere sottolineate.

In primo luogo, la compagine guidata da coach Palli ha dovuto affrontare la trasferta senza le sue tre giocatrici più esperte: Cicchetti, Cimini e Campofredano. Ciò ha costretto il tecnico termolese a schierare una formazione giovanissima, composta per lo più da atlete Under 16 e Under 17, contro un avversario di livello ben superiore.

A complicare ulteriormente le cose, la squadra termolese ha vissuto un viaggio particolarmente disagiato: sia l’auto che il furgone della società si sono guastati in autostrada, costringendo il gruppo ad attendere mezzi sostitutivi inviati da Termoli. Questo ritardo ha comportato un arrivo a Chieti fuori orario, influendo inevitabilmente sul morale e sulla concentrazione delle giocatrici.

Nonostante queste difficoltà logistiche e tecniche, le ragazze termolesi sono riuscite a giocare a tratti alla pari con le più quotate avversarie, dimostrando grinta e determinazione.

La vittoria della Pallavolo Chieti, pur meritata, lascia quindi spazio a qualche considerazione positiva per il futuro della squadra di Termoli, che, con il rientro delle atlete più esperte, potrà certamente esprimere un livello di gioco più competitivo.

Asd Pallavolo Chieti 1996–Yo-Go Gelateria Termoli Pallavolo 3-0

(Parziali: 25/17, 25/12, 25/20).