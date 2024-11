Termoli Pallavolo in cerca di riscatto: in trasferta contro il Montesilvano

TERMOLI. Dopo la pesante sconfitta subita in casa 15 giorni fa, e con una settimana di pausa che ha permesso ai ragazzi di coach Peppe Del Fra di riflettere sugli errori commessi, è giunto il momento di riscatto. La battuta d’arresto non solo ha fatto perdere loro il primato in classifica, ma ha anche spezzato una serie di imbattibilità che sembrava solida.

Ora, il calendario offre un’occasione d’oro per riprendere il cammino interrotto. Una vittoria sul campo della Pallavolo Montesilvano 3 potrebbe non solo restituire fiducia e autostima alla squadra, ma persino riportarla in vetta alla classifica.

Certo, affrontare il Montesilvano sul proprio parquet non è una sfida semplice: non è un caso che questa squadra si trovi nelle zone alte della classifica. Ma se i termolesi vogliono ritrovare lo smalto delle prime tre giornate, devono dare il massimo e dimostrare tutto il loro valore. Quale occasione migliore di questa per invertire la rotta e rilanciarsi?

Start 23 novembre 2024 - Ore 19:30

Giornata 5, Gara 17

Palestra Scuola Media Ignazio Silone - Via San Gottardo, Montesilvano

A.S.D. Pallavolo Montesilvano 3

ASD Termoli Pallavolo

Arbitri: 1° Tufilli Mattia, 2° Pietrangelo Domenico.