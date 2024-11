Termoli Pallavolo maschile battuta anche a Montesilvano

TERMOLI. Nuova sconfitta per la Termoli Pallavolo, stavolta in trasferta, contro l’asd Pallavolo Montesilvano.

Altra battuta d’arresto per i ragazzi di coach Peppe Del Fra, la seconda consecutiva. Questo risultato non solo allontana la Termoli Pallavolo dalla vetta della classifica, ma consente al Montesilvano, grazie ai tre punti conquistati contro una diretta avversaria, di consolidare il proprio primato.

Analizzando i parziali, si nota comunque che la Termoli Pallavolo ha lottato fino alla fine del quarto set, riuscendo anche a pareggiare i conti nel secondo set con un combattuto 27-25. Tuttavia, il verdetto del campo è chiaro: la somma dei set vinti premia il Montesilvano con un 3-1 complessivo. Ai fini della classifica, contano solo i tre punti guadagnati dalla squadra di casa, che si stacca ulteriormente in testa alla graduatoria.

Nonostante la sconfitta, nulla è ancora perduto. La Termoli Pallavolo ha però bisogno di ritrovare lo smalto delle prime tre giornate di campionato. Solo tornando a esprimersi con la stessa intensità e determinazione sarà possibile mantenere vive le speranze di competere per le posizioni di vertice. In caso contrario, tutto ciò che di buono è stato costruito rischia di andare in fumo.

(Parziali: 25/17, 25/27, 25/18, 25/23).