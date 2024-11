Sophie Buonanno convocata per lo stage con il Club Italia del Sud a Taranto

TERMOLI. Sophie Buonanno convocata per lo stage con il Club Italia del Sud a Taranto.

Un’altra grande soddisfazione per la Termoli Pallavolo: Sophie Buonanno, giovane atleta classe 2008, è stata convocata per partecipare allo stage di allenamento organizzato dal Club Italia del Sud, che si terrà a Taranto dal 25 al 29 di questo mese. Sophie, già protagonista nella scorsa stagione della vittoria del campionato Under 16 e della Prima Divisione, si è guadagnata questa importante chiamata grazie al suo talento e al costante impegno dimostrato in palestra.

«La giovane atleta avrà ora l’occasione di lavorare con lo staff tecnico del Club Italia del Sud, una realtà di eccellenza che punta a valorizzare i migliori giovani talenti del Mezzogiorno, offrendo loro l’opportunità di crescere in un ambiente altamente formativo e competitivo. Questa convocazione rappresenta un ulteriore traguardo per Sophie e per la Termoli Pallavolo, che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile - spiegano dalla società - lo stage a Taranto permetterà a Sophie di confrontarsi con alcune delle promesse più brillanti della pallavolo italiana e di affinare le sue abilità tecniche e tattiche sotto la guida di tecnici esperti. La società esprime il suo orgoglio per questa convocazione e si congratula con Sophie per questo importante riconoscimento. Siamo certi che continuerà a rappresentare i colori della Termoli Pallavolo con determinazione e passione, portando in alto il nome della società. In bocca al lupo, Sophie!»