Arturo Gerardo Di Pilla nuovo allenatore del Cus L’Aquila Pallavolo femminile

TERMOLI. La Cus L’Aquila Pallavolo Femminile, squadra che milita nel campionato di Serie B2, ha deciso di affidare la panchina ad Arturo Gerardo Di Pilla, tecnico originario del basso Molise.

Arturo Gerardo Di Pilla è un allenatore di pallavolo con un’esperienza di ben 36 anni, iniziata nel 1988. Sebbene la sua carriera non lo abbia portato spesso ai vertici nazionali, annovera alcune significative esperienze: è stato vice allenatore in serie B2 Femminile nella stagione 2001/2002 con il Fvc Isernia e, curiosamente, sabato 30 novembre farà il suo esordio con la Cus L’Aquila proprio contro questa ex squadra. Di Pilla ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore in serie B Maschile ad Agnone nella stagione 2008/2009 e ha collaborato per quasi otto anni con la Volley Termoli (dal 1993 al 2000). Inoltre, nella stagione 2005/2006, ha lavorato come vice allenatore delle giovanili della Lega Pallavolo Serie A Maschile con l’Isernia Volley.

La novità per la stagione 2024/2025 è arrivata a settembre, quando Di Pilla è stato contattato dal Cus L’Aquila per entrare nello staff tecnico come match analyst (tattico e statistico). Tuttavia, dopo sette giornate di campionato e altrettante sconfitte consecutive, il tecnico principale è stato retrocesso al ruolo di direttore tecnico a causa di contrasti interni con la squadra. Domenica 24 novembre, la società, rappresentata dal presidente Francesco Bizzarri, ha chiesto a Di Pilla di assumere l’incarico di primo allenatore della prima squadra, che milita nel Girone I della Serie B2 Femminile.

Di Pilla ha accettato, motivato dalla gratitudine verso il presidente e i dirigenti del CUS L’Aquila, che lo hanno accolto come uno di famiglia. L’allenatore di Guglionesi lavorerà al fianco di Stefano Paladini, che fino al 23 novembre ricopriva il ruolo di vice.

La situazione attuale è complicata: la squadra si trova all’ultimo posto in classifica con un solo punto. Di Pilla è consapevole delle difficoltà dell’impresa, ma ha dichiarato che sia lui sia il suo staff faranno il possibile per risalire la classifica. Le problematiche principali sono legate all’organico: molte delle atlete, pur dimostrando grande impegno, non hanno esperienza in questa categoria. Solo tre giocatrici hanno avuto esperienze precedenti in Serie B Nazionale, e in quei casi si trattava di ruoli marginali.

A ciò si aggiungono le evidenti differenze di budget tra il Cus L’Aquila e le squadre avversarie, soprattutto quelle pugliesi, che possono contare su risorse tra i 100.000 e i 200.000 euro e schierare atlete che fanno la differenza in questa categoria. Nonostante tutto, Di Pilla e il suo team sono determinati a dare il massimo, consapevoli delle difficoltà ma spinti dalla voglia di provarci.

Arturo Gerardo Di Pilla, 60 anni, è nato a Ripabottoni nel 1964 ma vive nel basso Molise, soprattutto a Termoli, dal 1968. Ha sempre nutrito un profondo affetto per questa città, dove ha vissuto una delle esperienze più belle e gratificanti della sua carriera con il Termoli Volley.