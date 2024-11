La corsa verso la ripresa, la Pallavolo femminile cerca la vittoria contro l'Antoniana

TERMOLI. Questo pomeriggio, al Palasabetta, la Yo-Go Gelateria Termoli scende in campo per affrontare l’Antoniana Pe, fanalino di coda del girone B del campionato di serie D Femminile. Si tratta di una partita cruciale per le ragazze dei coach Palli, che puntano a interrompere una serie di risultati negativi e a risalire in classifica.

Dopo la vittoria all’esordio stagionale, i tre punti conquistati sono ancora gli unici del bottino termolese. Tuttavia, affrontare una squadra in maggiore difficoltà, come l’Antoniana, potrebbe rappresentare l’occasione ideale per raggiungere quota sei punti e ritrovare morale e determinazione.

La squadra di Termoli, pur essendo composta da molte giovani atlete, ha già dimostrato di avere buone potenzialità. È arrivato il momento giusto per tirar fuori il vero volto di questo gruppo e dimostrare il proprio valore.

L’appuntamento è fissato per le 17:30: un match che potrebbe segnare una svolta per le termolesi. Non mancate a sostenere la Yo-Go Gelateria Termoli nella corsa verso la ripresa!