Termoli Pallavolo femminile vince contro l'Antoniana Pescara

TERMOLI. Splendida vittoria per le ragazze della Serie D della Termoli Pallavolo, che hanno dominato il fanalino di coda Antoniana PE con un netto 3-0. Grazie a questa convincente prestazione, la squadra allenata dalla Palli’s Family compie un importante balzo in avanti in classifica, raggiungendo quota 6 punti.

La squadra, pur essendo una matricola e composta prevalentemente da giovanissime, ha dimostrato grande maturità, anche grazie all’esperienza delle tre veterane Cicchitti, Cimini e Campofredano, soprannominate “le terribili tre C”.

Ora l’obiettivo è dare continuità a questi risultati. Non sarà semplice, ma con questo mix di talento giovanile e guida esperta, la strada sembra promettente!

Parziali: (25/18, 25/17, 25/11).

Primo arbitro: Tarcisio Firmani, secondo arbitro: Walter Di Gregorio.