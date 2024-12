Al Palasabetta il volley di Serie C: Termoli Pallavolo-Gada Pescara 3

TERMOLI. Al PalaSabetta torna in scena la pallavolo questa sera, dopo la gara di Serie D Femminile disputata sabato pomeriggio.

Alle ore 18 sarà il turno della Serie C Maschile, con la Termoli Pallavolo, allenata da coach Peppe Del Fra, che ospita il Gada Volley Pescara 3.

Una vittoria consentirebbe al Termoli di raggiungere quota 12 punti in classifica.

Lo sport, si sa, alterna gioie e delusioni: ai termolesi non è mancata qualche amarezza, ma questa è un'opportunità importante per guadagnare tre punti, approfittando della sconfitta della capolista Montesilvano nell’anticipo di sabato.

La squadra termolese affronta l’ultima in classifica e, senza sottovalutarla, con una vittoria potrebbe portarsi a soli due punti dalla vetta, attualmente occupata da Montesilvano con 14 punti.

Il campionato si conferma equilibrato e ricco di colpi di scena per quanto riguarda le prime posizioni. La squadra di coach Del Fra ha dimostrato carattere: non tutto era perduto dopo due sconfitte consecutive, e nulla è ancora deciso, né in positivo né in negativo, nella gara di oggi. La strada per arrivare in fondo è ancora lunga, ma con concentrazione e determinazione si può continuare a lottare per i vertici della classifica.