Termoli Pallavolo abbatte il Gada Volley al PalaSabetta

TERMOLI. La Termoli Pallavolo conferma i pronostici e supera nettamente la Gada Volley Pescara 3, consolidando la sua posizione in zona promozione. Con questa vittoria, la squadra di coach Peppe Del Fra si porta a 12 punti, a ridosso di Montesilvano (14 punti) e Tekno Progetti Arabona (13 punti), in una classifica molto corta e combattuta.

La partita è stata a senso unico, con i termolesi sempre in controllo del gioco e dell'esito finale. Una prova di forza che ribadisce le ambizioni della squadra nel contesto di un campionato appassionante e incerto, come si spera sempre nello sport.

Ora, però, per la Termoli Pallavolo è necessario evitare qualsiasi distrazione per continuare la scalata in classifica. Il margine di errore è minimo, e ogni punto sarà cruciale nella corsa verso la promozione.

(Parziali: 25/18, 25/23, 25/23).