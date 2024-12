Le ragazze del Delfina Volley servono il poker

TERMOLI. Sorridono le ragazze della Prima Divisione, che nel match disputato ieri fra le mura amiche della palestra Schweitzer hanno ospitato la Volley Isernia allenata da Iavagnilio.

Gara mai messa in discussione per le nostre ragazze.

Le adriatiche incalzano la quarta vittoria in altrettante gare, segno di maturità e crescita della tutta la squadra di coach Mottola, che riesce a far ruotare le atlete in campo anche nei momenti chiave del match

Delfina Volley School vs Volley Isernia 3-0 (25-17; 25-17; 25-21).