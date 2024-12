Termoli Pallavolo femminile in campo al PalaSabetta contro il Campobasso

TERMOLI. Volley femminile al PalaSabetta nella serata di oggi.

«Siete pronti per un’altra emozionante sfida?», l'invito che giunge dalla Termoli Pallavolo.

«Questa sera, sabato 14 dicembre, alle ore 17:30, al PalaSabetta, le nostre ragazze della Yo-Go Gelateria Termoli Pallavolo affronteranno la Fisiopro Nuova Pallavolo Campobasso!

Un derby con il capoluogo di provincia anche in chiave pallavolistica, che richiama la storica rivalità sportiva tra le realtà di mare e quelle di collina della nostra regione. Come minimo, dobbiamo riempire le gradinate del palazzetto per dare alle ragazze di coach Palli la spinta necessaria verso la vittoria!

Venite a sostenere le nostre atlete e a vivere una serata all’insegna dello sport e della passione!»