Il sestetto guidato da coach Del Fra domenica in trasferta a Manoppello

TERMOLI. Trasferta delicata quella di domani, domenica 15 dicembre, per la Termoli Pallavolo maschile, che in trasferta nella palestra "Marconi" di Manoppello Scalo affronterò la Tekno Progetti Arabona

Match di cartello, a Manoppello, tra la capolista Tekno Progetti Arabona e i ragazzi dell’Asd Termoli Pallavolo. Una sfida importante, da affrontare con determinazione, per tentare il sorpasso in classifica e tornare in testa. Certo, l’ostacolo rappresentato dalla Tekno Progetti Arabona non è dei più semplici, ma la nostra squadra ci ha già abituato a imprese proibitive in passato. Perché, allora, non sperare in un’altra domenica da ricordare?

I fondamentali per compiere l’impresa, la formazione di coach Peppe Del Fra li possiede tutti. Ragazzi, affrontate la partita senza paura: di fronte non ci sono alieni, ma giocatori come voi, forti come voi, e che, come voi, vogliono vincere. Mettetecela tutta: la vittoria vi aspetta.