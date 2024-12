Federvolley, a Termoli la finale nazionale maschile under 19

TERMOLI. Altro gran colpo per il comitato regionale della Federvolley retto da Gennaro Niro. Nell’arco di quattro anni il territorio molisano va ad ospitare la sua quinta finale nazionale giovanile (la terza al maschile, dopo l’under 15 di Campobasso 2022 ed il Trofeo delle Regioni sempre a Campobasso nel 2023). Stavolta il territorio sarà al centro dell’evento di punta dei vivai maschili, ossia l’assegnazione dello scudetto under 19 prevista tra il 13 ed il 18 maggio a Termoli come centro motore, ma non solo.

L’area bassomolisana, infatti, sarà grande protagonista dei match con confronti programmati anche a Larino, Campomarino e Montenero di Bisaccia.

A sfidarsi saranno i migliori team juniores italiani che si confronteranno in quello che, assieme all’under 18 femminile, sarà il primo scudetto assegnato a livello cronologico.

Come da tradizione, attese protagoniste saranno le formazioni dei vivai dei team di Superlega con, sul campo, elementi che già si disimpegnano, e lo fanno peraltro anche con ottimi risultati, nei tornei senior nazionali.

L’appuntamento bassomolisano si aggiunge ad una sequenza di eventi giovanili che ha visto la regione mattatrice nel 2023 col Trofeo delle Regioni sia al maschile che al femminile e le finali under 14 femminili, l’anno dopo la prima assegnazione dell’under 15 maschile nel 2022 con protagonisti i due capoluoghi regionali, ma anche diversi impianti dell’hinterland campobassano, oltre che numerose strutture del capoluogo di regione.