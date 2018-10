Termoli Pallavolo, Giacomo Fiorillo è il primo colpo di mercato

TERMOLI. A pochi giorni dall'inizio del campionato di serie C maschile, alla corte di coach Mauro Palli arriva il giovane e promettente alzatore Giacomo Fiorillo.

Il ragazzo abruzzese classe 2000, cresciuto nelle file della Teate Volley Chieti e dopo aver rappresentato nel 2016 l'Abruzzo al Trofeo delle Regioni vola in America per motivi di studio continuando a coltivare la passione per il volley.

Tornato in Italia e richiesto da molte squadre abruzzesi, dopo qualche allenamento con il team di coach Palli, decide di vestire i colori termolesi.

E' un buon giocatore - dichiara il tecnico dei termolesi - dispone di buone mani, è giovane e con tanta voglia di migliorarsi.

Ascoltando i vari rumors, si vocifera che in settimana si concluderanno altre due trattative.