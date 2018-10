TERMOLI. Il discorso è sempre lo stesso: il PalaSabetta è inibito a gare agonistiche che prevedono la presenza di pubblico a causa dei lavori di messa in sicurezza dell' impianto, che fino a qualche mese fa non era a norma. Proprio per questo, per la partita dell'esordio in campionato della squadra della Pallavolo Termoli Maschile di serie C, che da calendario era prevista a Termoli, i dirigenti hanno chiesto alla federazione l'inversione di campo, e così gli eventi previsti per questo week end, cioè l'incontro di Basket di serie C Silver, e la partita di Volley maschile di serie C, non avranno luogo tra le mura del palazzetto termolese.

Coach Mauro Palli quest'anno ha a disposizione una rosa competitiva e se pensiamo che lo scorso anno, nonostante una rosa normale, ha sfiorato i play off, quest'anno non si pretende la luna, ma è lecito auspicare che possa combattersela con tutte. In settimana vi abbiamo tenuto informati dei nuovi arrivi approdati nella nostra cittadina adriatica: dopo Fiorilli, ecco l'opposto Cocco e il centrale Corteggiani; per il primo di questi ultimi due si tratta di un ritorno.

Oggi contro il Virtus Volley Paglieta non sarà certamente una passeggiata di salute, ma siccome vogliamo essere ottimisti, confidiamo in una prova positiva per i ragazzi di Mauro Palli.