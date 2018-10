La Pallavolo Termoli femminile debutta a Vasto

TERMOLI. Come per la maschile, anche la squadra femminile della Pallavolo Termoli in questo fine settimana inizia ufficialmente il suo campionato di serie C Abruzzo e Molise.

Lo fa con rinnovato entusiasmo per migliorare i già lusinghieri risultati ottenuti nella passata stagione.

Appuntamento dalle 18 a Vasto, contro la Madogas San Gabriele.

Al timone ancora il coach Alfredo Mottola, con lui tante conferme ma anche delle piacevoli e importanti new entry, una nidiata di ragazze interessanti e anche qualche piacevole sorpresa, ma andiamo con ordine.

Intanto le termolesi quest'anno incroceranno il campo con queste squadre: Edas Torrevecchia Teatina, Pallavolo Montesilvano, Twice Cream Lanciano, Supporter Volley Team Nereto, Cus L’Aquila Pallavolo, Gada Volley Pescara 3, Volley Junior Ortona, Do. Gi. Gioielli Arabona Manoppello, Volley Penne, Dannunziana Volley School Pescara, Madogas San Gabriele Vasto, Termoli Pallavolo, Pallavolo femminile Pineto, Nuova Scuola Pallavolo Teramo.

La formula del torneo prevede questo svolgimento: un girone all'italiana con gare di andata e ritorno, le prime quattro ai play-off (promozione), le ultime quattro ai play-out (retrocessione).

Di seguito la rosa delle giocatrici, tra conferme e new entry: Berchicchi Ludovica, classe 2004, libero; Biraschi Sara, classe 2002, opposto; Campofredano Silvia, classe 1994, schiacciatrice; Carnevale Arianna, classe 1994, centrale; Castaldo Manuela, classe 1994, alzatrice; Cicchitti Alessia, classe 1994, schiacciatrice; Ciuffreda Michela, classe 1994, alzatrice; D’Adamio Valentina, classe 1994, schiacciatrice; Gramaglia Danila (K), classe 1983, alzatrice; Graniero Giulia, classe 2004, libero; Mascitelli Alessandra, classe 1994, schiacciatrice; Mottola Valeria, classe 1990, centrale; Palumbo Caterina, classe 1995, centrale; Saetta Ilenia, classe 2002, centrale.

Nel gruppo sono anche aggregate per gli allenamenti e se servirà anche per qualche gara, Del Vecchio Stefania, classe 1986, schiacciatrice; Cimini Maddalena, classe 1978, libero, e Cerritelli Benedetta, classe 2000, alzatrice, che ricordiamo bene fecero parte di quella squadra allenata da Dino Sassano due anni fa e con una condotta eccezionale da matricole vinsero alla grande il campionato di serie D regionale ed approdarono in serie C, oggi vogliono rimettersi in gioco.

In bocca al lupo quindi a tutta la squadra per una stagione sportiva e agonistica ricca di soddisfazioni.