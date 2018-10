A Paglieta battuti ma non domati

TERMOLI. Prima ma non buona per i ragazzi di Mauro Palli. Non comincia come sperato il campionato di serie C maschile di volley i ragazzi di Mauro Palli a Paglieta finisce 3-0 per i padroni di casa, ma se diamo un'occhiata ai parziali si vede che il 3-0 almeno in due delle tre frazioni il gioco è stato molto intenso.



La Pallavolo Termoli si è battuta grinta ma gli abruzzesi alla lunga hanno avuto la meglio essendo un team affiatato e tecnicamente dotato. Insomma a deludere è solo il risultato numerico ma sul parquet il divario come dicevamo non è stato così netto.

IL TABELLINO

Palestra comunale - via Pertini - Paglieta

Virtus Volley Paglieta-A.s.d. Termoli Pallavolo 3-0

25/22 25/21 25/18

Arbitri: Di Florio Dario e D'Amario Domenico