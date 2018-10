Esordio al cardiopalma, Pallavolo Termoli femminile vince al tie-break

VASTO. Debutto al cardiopalma per la Pallavolo Termoli femminile nel campionato di serie C.



Prestazione da combattenti e vittoria al tie-break sul difficile e ostico parquet della Madogas San Gabriele Vasto.

Gara molto combattuta e incerta fino alla fine: le ragazze di Mottola iniziano contratte il primo set e per la prima parte va sotto di diversi punti, hanno una impennata di orgoglio a metà frazione quando si portano a una lunghezza dalle locali ma poi la fatica per la rimonta fa perdere loro la lucidità per tentare il sorpasso e quindi primo set alle vastesi, con 25-22.

Nel secondo e terzo si è rivista la scorza grintosa delle ragazze termolesi anche se soprattutto nel secondo per aver ragione delle locali bisogna andare dopo un 24 pari ai vantaggi e arriva il doppio vantaggio per aggiudicarsi il set.

Il terzo in pratica non ha avuto storia, mentre alla quarta partita di nuovo in campo quasi con la sicurezza di aver vinto già e in questi casi è quasi matematico che ci rimetti sempre e così è stato, si va alla “bella” dopo una scrollata da parte di coach Mottola.

Le termolesi entrano decise sul parquet del bel palazzetto San Gabriele decise a chiudere i conti e subito si è visto che avevano il piglio giusto risultato 10-15 per Termoli.

Non si chiedeva nient'altro a loro che la vittoria per iniziare bene e a Vasto state certi che non sarà facile vincere per nessuno.

Campionato Volley serie C Femminile 1 ' giornata

VASTO-PALLAVOLO TERMOLI 2-3 parziali (25/22, 25/27, 18/25, 25/12, 10/15).