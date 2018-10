Volley, l'Asd Termoli incontra le abruzzesi del Cus L'Aquila

TERMOLI. «Dopo la vittoria nella prima giornata di campionato sulla Madogas San Gabriele Vasto, andremo in scena per la prima "casalinga", che a causa dei lavori di messa in sicurezza del Palasabetta, vedrà l'incontro disputarsi presso l'impianto della scuola media "Oddo- Bernacchia" in contrada Difesa Grande, via dei Faggi. Siamo convinti che tutti i nostri sostenitori saranno pronti a tifare le proprie beniamine per cercare di essere il valore aggiunto al match che vedrà ospitare le abruzzesi del Cus L'Aquila allenate da Spagnoli, vittoriose nella prima giornata sulla Gada Group Pescara 3.»

Questo è in sostanza il promo di presentazione della gara di oggi pomeriggio a Termoli, fatto dalle ragazze e dal loro coach Mottola per invogliare ad andare questo pomeriggio a vedere l'incontro, anche se purtroppo non al palazzetto ma in una piccola palestra dove i posti a sedere sono un optional, ma tifare per queste brave ragazze val bene un sacrificio come lo stare in piedi per sostenerle. Oggi una seconda vittoria dopo la prima all'esordio in campionato come sette giorni fa sarebbe un'iniezione salutare di fiducia nei propri mezzi e come si suol dire: l'appetito vien mangiando. L'avversaria di oggi, la squadra universitaria dell'Aquila, è anch'essa reduce da una vittoria importante, quindi oggi ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bella gara, magari tutti insieme galvanizzati da una possibile vittoria mondiale della nostra nazionale femminile in Giappone che qualche ora prima incrocerà la Serbia nella finalissima.