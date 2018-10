Si gioca la seconda di campionato, il Termoli Pallavolo sfiderà il Cedas All Stars

TERMOLI. Per riscattare l’esordio amaro della squadra termolese di serie C maschile, domenica 21 ottobre la Termoli Pallavolo sfiderà fuori casa la squadra Cedas All Star Volley Lanciano.

La partita si giocherà alle ore 17, al Palasciangelo, in via Masciangelo a Lanciano.

Qui si può tentare di vincere e rimettere subito le cose a posto.

La squadra di Mauro Palli ha tutte le carte in regola per prendersi diverse soddisfazioni in questa stagione, la stessa si è rinforzata con l'arrivo di tre nuovi elementi di categoria, tutte e due le squadre sono reduci da una sconfitta per 3-0 alla prima di campionato; oggi entrambe sono chiamate a riscattarsi, chi ci riuscirà?