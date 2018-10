TERMOLI. Dopo la cocente delusione del mezzogiorno con la Nazionale di volley femminile nella finale mondiale contro la Serbia, speravamo nelle ragazze di Termoli della pallavolo affinché ci potessero ridare un po' il sorriso perso qualche ora prima; purtroppo non è stato così e dopo la bella prova di Vasto la scorsa settimana, non è arrivata la conferma, e così le aquilane del Cus hanno approfittato di una giornata decisamente sotto tono della Campofredano & C. e si sono portate a casa una vittoria pesante e preziosa.

Pur non esaltandoci più del dovuto dopo la vittoria di Vasto in cui dicemmo che c'era ancora da lavorare molto, la squadra ha cambiato aspetto con l'innesto e la partenza di alcune giocatrici, ma ci sono inserimenti di giovanissime a cui manca ancora la dovuta esperienza. Questa sconfitta, sia chiaro, non pregiudica nulla poiché siamo appena alla seconda giornata. Ultimo aspetto da valutare è la location della palestra di via dei Faggi: personalmente speriamo che sia la prima e l'ultima volta per quest'anno visto che i tifosi, per altro in buon numero, sono stati costretti a stare seduti per terra, non il massimo della comodità.



Serie C Volley Femminile: Asd Termoli Pallavolo-Cus L'Aquila Pallavolo 1-3 parziali (25/22, 16/25, 22/25, 17/25).