Pronto riscatto della Termoli Pallavolo maschile a Lanciano

TERMOLI. Pronto riscatto dei ragazzi di Mauro Palli ieri pomeriggio al palazzetto dello sport di Lanciano contro la Cedas All Stars.

Lo avevamo detto in settimana, la sconfitta di Paglieta contro la favorita del torneo non doveva apparire come un brutto biglietto da visita per la Termoli Pallavolo.

Ieri pomeriggio, invece, il risultato non è mai stato in dubbio un 3-0 secco e Mauro Palli ha anche fatto ruotare tutta la panchina è questa la dice lunga sull'andamento della gara.

Quindi pronto riscatto in questa seconda trasferta consecutiva.

Giornata 2, PALAZZETTO DELLO SPORT 167 - VIA MASCIANGELO LANCIANO volley maschile serie C

Cedas All Stars -A.s.d. Termoli Pallavolo 0- 3 (Parziali: 16/25,18/25,15/25)