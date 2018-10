Termoli pallavolo, banco di prova con l'Ortona

TERMOLI. Si preannuncia una bella partita, quella in programma sabato pomeriggio a Termoli per la serie C Volley maschile, dopo la bella vittoria secca per 0-3 a Lanciano della Termoli Pallavolo contro gli ortonesi, anche loro a 3 punti. Si gioca ancora nella palestra della scuola a Difesa Grande e questo come lo è stato sabato scorso, può essere un limite per la squadra di Mauro Palli.

Quest'anno, comunque, la squadra si è rinforzata e quindi ha tutte le credenziali per far bene da qui in avanti: nessuno chiede loro la luna, ma un po' di stabilità nei risultati; e allora, visto che è stata presa la strada giusta, occorre solo continuare su questa strada, e l'Ortona è un ottimo banco di prova .