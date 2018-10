Volley femminile, le ragazze cercano il riscatto a Torrevecchia Teatina

TERMOLI. Cercano il riscatto dalla brutta sconfitta casalinga della settimana scorsa contro il Cus Aquila, le ragazze della Termoli Pallavolo, e lo faranno viaggiando verso Torrevecchia Teatina che in classifica è sotto le termolesi che sono a 2 punti, mentre le abruzzesi a 1.

Questo non deve indurre a facile ottimismo: le nostre ragazze se vogliono portare a casa l'intera posta, e devono certamente mettere in campo la grinta e volontà come sul parquet a Vasto , non certo quella della partita persa alla palestra di difesa Grande sabato scorso. Sicuramente Coach Mottola avrà lavorato su questo aspetto in settimana, le ragazze hanno la tecnica e la grinta giuste per far dimenticare al più presto la battuta di arresto casalinga alla seconda giornata. Vedremo se le parole di Mottola in settimana avranno avuto l'effetto sperato .