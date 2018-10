Ko a Torrevecchia Teatina, brutta prestazione delle ragazze del volley

TERMOLI. Che rabbia per le ragazze della Termoli Pallavolo ieri sera a Torrevecchia Teatina.

Le avversarie della Edas Torrevecchia Teatina erano sicuramente alla loro portata e avevano anche cominciato bene vincendo il primo set, facendo credere che la serata e la lezione di sette giorni fa contro il Cus L'Aquila fosse servita.

Tuttavia, la strada in discesa verso un risultato positivo si è complicata subito dopo. Sono riaffiorati i difetti ormai noti, la mancanza di furbizia in molte giovanissime del gruppo e qualche svarione di troppo, che alla fine hanno consentito alle padrone di casa di rubare la scena e incamminarsi verso una vittoria che solo nel secondo set ha trovato da parte nostra un po' più di resistenza, ma poi negli ultimi due è maturato molto più facile, anche con parziali molto pesanti.

Presumiamo che in settimana il coach Mottola dovrà lavorare più sulla testa e di come approcciarsi alla gara che sulle giocate tecniche anche perché siamo solo alla terza di campionato è tempo per recuperare ce n'è ancora molto.

Edas Torrevecchia Teatina- Termoli Pallavolo 3-1 (parziali: 21/25, 25/20, 25/14, 25/16)