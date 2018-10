I ragazzi di Palli lasciano l'Ortona a bocca asciutta

TERMOLI. Altra affermazione perentoria della squadra termolese allenata da Mauro Palli contro la giovanissima squadra ortonese: tre punti importanti che adesso proiettano i ragazzi avanti in classifica. Certo, siamo solo alla terza giornata di campionato e tanta strada c'è ancora da fare, ma comunque già da queste prime battute di stagione qualcosa di positivo nella squadra si nota a vista d'occhio: solidi e decisi, i nuovi innesti si sono rivelati subito di peso.



I ragazzi di Ortona hanno provato in qualche frangente a contrastare coraggiosamente i termolesi ma non è durata molto la strenua resistenza abruzzese; solo nel secondo set c'è stato un po' di equilibrio, ma il 3-0 finale spiega tutto e mette in chiaro le cose.

Serie C Volley Maschile: Asd Termoli Pallavolo-Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona 3-0 (parziali: 25/14, 25/18, 25/15)