Terza sconfitta di fila per la Termoli Pallavolo femminile

TERMOLI. Ancora una sconfitta per 3-1 per le ragazze della Termoli Pallavolo.



Nemmeno il debutto al PalaSabetta ha portato punti e vittorie, ma la terza sconfitta consecutiva. Nonostante la sconfitta non è stata una brutta prestazione delle ragazze, di fronte c'era una formazione come la Gada Volley Pescara che punta decisamente ai playoff e ieri per la prima volta al gran completo.

Le ragazze hanno giocato un gran bel primo set, poi si è sofferto un po' in ricezione e a muro, solo nel quarto set si è rivisto uno spirito combattivo, ma che purtroppo non è servito a far vincere le nostre pur andandoci vicino (22-25).

A.s.d. Termoli Pallavolo-Gada Volley Pescara 1-3 (parziali 25-16,15-25,16-25, 22-25)