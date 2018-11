Le ragazze della Termoli Pallavolo in trasferta a Montesilvano

TERMOLI. Gara in trasferta per le ragazze di Mottola: questa sera alle 19.30 incroceranno le colleghe di Montesilvano che le sovrastano in classifica di 3 punti. Sarà una buona occasione per interrompere la serie di sconfitte delle ultime settimane e cercare di rimettersi in carreggiata. È un peccato vedere buttare via punti come è accaduto fin qui anche contro squadre che onestamente erano alla nostra portata; in queste prime quattro giornate si sono perse importanti occasioni per non farsi invischiare nelle acque pericolose della bassa classifica.



Nulla è ancora perduto, per carità, però sappiamo tutti che vincere aiuta a vincere, invece il contrario contribuisce a deprimersi in uno sport dove l'aspetto psicologico conta tantissimo. Forza ragazze, mostrate quello che noi tutti sappiamo siete in grado di fare. Ora non è più tempo di scherzare, bisogna tirare fuori gli artigli. Montesilvano può essere, speriamo, il trampolino di un nuovo rilancio.

Sabato 10/11/2018 19.30 Giornata 5 Volley serie C Femminile

Palestra S.M.S. Ignazio Silone, Montesilvano

Pallavolo Montesilvano - A.s.d. Termoli Pallavolo