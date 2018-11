Al PalaSabetta debutta il sestetto di Palli

TERMOLI. A differenza delle ragazze, la formazione maschile della Termoli Pallavolo, dopo aver riposato sabato scorso per l'inagibilità del palazzetto di San Salvo, torna in campo finalmente sul parquet del PalaSabetta contro la Bellucci Aquila; una gara abbordabile dai ragazzi di Palli che quest'anno sono sicuramente una squadra più quadrata, coperta in vari settori e che su tre partite, solo la prima ha perso giocando però anche bene contro la favorita Paglieta e poi solo vittorie secche per 3-0.



Oggi gli Aquilani arrivano a Termoli con un solo punto in classifica e, a meno di sorprese che non pensiamo, dovrebbero arrivare altri 3 punti. La squadra l'abbiamo vista all'opera, gira a meraviglia con i veterani già inseriti bene e con i tre nuovi, ha assunto una fisionomia concreta in campo che spesso non lascia scampo agli avversari.

Quindi per stasera niente distrazioni!