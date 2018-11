Che peccato, la vittoria sfuma ai vantaggi

TERMOLI. La quarta sconfitta consecutiva delle ragazze della Termoli Pallavolo matura al tie-break, addirittura ai vantaggi.

Che peccato, poiché in formazione rimaneggiatissima, hanno tirato fuori il carattere e le unghie, ma non è bastato loro per aggiudicarsi una partita che alla fine poteva essere vinta anche perché nel quinto set si è dovuti andare al tie-brek e le abruzzesi per aggiudicarsi il set e la partita ai vantaggi hanno faticato non poco.

La nota confortante lo ripetiamo è stato vedere il sestetto occupare bene gli spazi e rispondere mossa su mossa alle motivate avversarie.

Ma le termolesi nonostante le tante assenze pesanti patite hanno tirato fuori la grinta necessaria per giocare una partita generosa e ripetiamo solo degli episodi sfortunati non hanno permesso loro di interrompere la negativa striscia di sconfitte. Ma è proprio da questa sconfitta che bisogna trarne i lati positivi e cominciare a risalire la china oggi comunque un po’ la classifica si è mossa con il punto conquistato, il resto lo vedremo nelle prossime occasioni.

Sabato 10.11.2018 19.30 Giornata 5, Palestra S.M.S. Ignazio Silone - Via San Gottardo, 65015 Montesilvano

Pallavolo Montesilvano -A.s.d. Termoli Pallavolo 3 - 2 (Parziali: 25-20, 15-25, 22-25, 25-17, 16-14)