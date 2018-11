I ragazzi di Palli travolgono la Bellucci L'Aquila al PalaSabetta

TERMOLI. Come avevamo preannunciato e come da pronostico terza vittoria consecutiva per la squadra maschile di volley della Termoli Pallavolo e sempre 3- 0 il risultato che non lascia scampo agli avversari.

Una partita da recuperare e 9 punti in classifica su quattro giocate.

La squadra quest'anno è ben amalgamata, risponde positivamente agli input che arrivano dalla panchina.

La Bellucci L'Aquila con il suo curriculum fin qui mostrato a meno di stravolgimenti era matematicamente impossibile che potesse venire in riva all'Adriatico e fare bottino, no con la squadra di quest'anno e al PalaSabetta è molto probabile che tutte pagheranno dazio.

Solo un po' equilibrati primo e secondo set, mentre nel terzo la squadra abruzzese ha mollato gli ormeggi, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, l'imperativo è continuare su questa linea e siamo sulla buona strada.

Sabato 10/11/2018 Giornata 5, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

A.s.d. Termoli Pallavolo -Vvf M. Bellucci L'aquila 3-0 (parziali: 25-22, 25-20, 25-12)