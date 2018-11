Asd Termoli Pallavolo gioca contro il Gada Volley Pescara 3

PESCARA. La partita di oggi pomeriggio a Pescara per la squadra di Mauro Palli potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo per i quartieri alti della classifica: di fronte gli attuali primi della classe, il Gada Volley Pescara 3.

Una gara sulla carta che potrebbe sembrare proibitiva, ma la squadra termolese ha fin qui dimostrato che ha le carte in regola per rendere la vita difficile a chiunque, Gada Pescara compreso.

Oggi per loro è un primo esame impegnativo, l'esito di questa gara ci potrà fornire utili indicazioni sulla reale forza dei nostri alfieri; tornare da Pescara con il bottino pieno in tasca renderebbe la nostra squadra agli occhi dei pretendenti dichiarati alla vittoria finale, un avversario in più da temere.

Si vedrà anche se la nostra squadra potrà sembrare come un indifeso agnellino in mezzo ad un branco di lupi affamati, ma non è comunque scontato al 100% che alla fine sia l'agnello ad avere sempre la peggio.

La partita sarà giocata alle 18, nella palestra comunale Orfento, in via sacco a Pescara