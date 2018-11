Asd Termoli Pallavolo affronterà fuori casa Asd Volley Penne

PENNE. Oggi si giocherà la 6°giornata, l'Asd Termoli Pallavolo affronterà l'Asd Volley Penne al Palatenda Comunale, in contrada Campetto a Penne.

L'occasione che si presenterà davanti alle ragazze termolesi domenica pomeriggio, è senza dubbio molto ghiotta per cercare di risalire la china dalla zona dove le quattro sconfitte su cinque partite giocate le hanno fatto precipitare.



L' avversario che si troveranno di fronte è Penne che ha fatto sicuramente molto peggio essendo fanalino di coda con 0 punti, 5 sconfitte su 5 giocate.

Domenica sarebbe il caso di scrollarsi di dosso questa situazione che sta diventando ingombrante per una squadra che sinceramente ha le potenzialità per stare in posizioni sicuramente più rassicuranti quindi bisognerà scendere sul parquet di Penne con la necessaria grinta e lo sguardo da leonesse affamate di punti: un altro passo falso sarebbe questa volta imperdonabile.

Forza ragazze!