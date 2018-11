Strenua battaglia a Pescara, ma la Termoli Pallavolo cede in 4 set

TERMOLI. Non è andata bene alla squadra di Palli la trasferta in casa della prima in classifica. Analizzando i parziali se escludiamo il primo set, perso 25-18, i ragazzi della Termoli Pallavolo sono stati capaci di strappare un parziale e dare battaglia anche nel terzo e nel quarto, soccombendo solo per 5 punti nel complesso dei due seti rivelatasi decisivi.

Una prestazione comunque gagliarda, anche se resta comunque la delusione della sconfitta per come è maturata, su questo nessun dubbio, ma consoliamoci che squadra è viva.

Giornata 6, PALESTRA COMUNALE ORFENTO - VIA sacco PESCARA

Gada Volley Pescara 3 A.s.d. Termoli Pallavolo 3-1 (parziali: 25-18, 23-25, 25-23, 25-22)

1^ Arbitro: Cardone Juri - 2^ Arbitro: Sacrini Francesco