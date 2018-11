Termoli Pallavolo femminile sconfitta anche a Penne

TERMOLI. Ragazze della Termoli Pallavolo ancora sconfitte e persino dall’ultima in classifica.

Era l’occasione soprattutto per ritrovare un po' di fiducia dopo le sole battute d’arresto maturate fin qui eccetto la prima a Vasto e invece adesso con questo ennesimo 3-1 il Penne che era ultimo le ha raggiunto a 3 punti.

E’ necessario uno scossone per uscire dal lungo momento di torpore.

Abbiamo sentito sulla strada del ritorno da Penne il coach Mottola al quale chiediamo perché succede questo?

«Avevamo l'assenza di Gramaglia, Cicchitti, Saetta. Problematiche serie ma nel complesso al di là delle assenze credo che il problema sia l'autostima che viene via via calando, in palestra non lavoriamo bene, poca voglia di fare e poca dedizione al lavoro e convinzione dei nostri mezzi. Il discorso è che bisogna accettare il momento negativo e voltare pagina. Le problematiche esistono e vanno con volontà affrontate. La gara poteva essere vinta senza nessun problema noi più forti al di là delle assenze, ma poca voglia di vincere, troppi errori».

Se questa è la realtà, allora occorre davvero una bella sterzata, altrimenti non se ne esce fuori.