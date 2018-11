I ragazzi di Palli in cerca del riscatto immediato

TERMOLI. Dopo la sconfitta patita sette giorni fa in casa della prima in classifica, la squadra di Palli oggi è chiamata al pronto riscatto: l'avversario è di quelli giusti per l'occasione, fermo restando che ogni partita va affrontata con il piglio giusto per provare a vincere sul campo in modo convincente.



Uno sport come il volley è d'insegnamento: basta una piccola distrazione e si rischia di “giocarsi” tutto l'incontro. Siamo convinti che oggi al PalaSabetta qualora Mauro Palli vedesse deconcentrazione da parte dei suoi, dall'alto della sua altezza li prenderebbe tutti di petto per smuoverli.

Fino ad ora un campionato più che buono da parte dei termolesi le cui uniche sconfitte accettabili sono giunte davanti alle due squadre che puntano alla vittoria finale del campionato.

Giornata 7, PalaSabetta ore 19.30 TERMOLI serie C Silver Maschile

A.s.d. Termoli Pallavolo - Pallavolo Montesilvano